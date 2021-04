La 99è pole de Lewis Hamilton en caméra embarquée - GP Emilie Romagne - 17/04/2021 Lewis Hamilton s’est montré le plus rapide ce samedi sur la piste d’Imola pour signer la 99è pole position de sa carrière (en 1.14.411). Le britannique emmènera donc la meute pour cette deuxième manche de la saison, mais le grand-prix nous promet à nouveau une belle bagarre en perspective avec deux Red Bull à l’affut (Perez 2è et Verstappen 3è). En attendant la course ce dimanche à 15h, revivez en caméra embarquée le tour chrono d’Hamilton comme si vous y étiez