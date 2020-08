GP d'Espagne: l'Israélien Roy Nissany dans le baquet d'une Williams pour les essais

L'Israélien Roy Nissany sera au volant d'une Williams lors de la première séance d'essai vendredi en vue du Grand Prix d'Espagne ce week-end sur le circuit de Montmelo à Barcelone, a annoncé l'écurie britannique mardi.

Roy Nissany, qui avait piloté lors d'essais à Abou Dhabi l'an dernier, suit ainsi les traces de son père, Chanoch, qui avait piloté une Minardi lors d'une séance d'essai libre pour le Grand Prix de Hongrie en 2005. Il était alors âgé de 42 ans.

"Je suis vraiment très impatient d'être dans la voiture à Barcelone. Piloter lors de la première séance d'essai pour la première fois, c'est une étape importante pour tous les pilotes, et pour moi aussi. C'est aussi un bel honneur que de pouvoir montrer le drapeau israélien", a confié Roy Nissany, dans le communiqué de Williams. "Je me suis terriblement préparé pour ça avec l'équipe et je crois que nous pourrons en retirer beaucoup", a ajouté Nissany, 25 ans, arrivé en janvier chez Williams comme pilote d'essai.

L'Israélien court actuellement en Formule 2 pour Trident.