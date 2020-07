GP d'Autriche: un retour "fantastique" pour Bottas, les Ferrari mécontentes

Valtteri Bottas s'est montré le plus rapide lors des qualifications du Grand Prix d'Autriche, samedi sur le circuit du Red Bull Ring à Spielberg. Le Finlandais a devancé son équipier Lewis Hamilton à l'occasion des débuts de la saison 2020 du championnat du monde de Formule 1.

"C'est fantastique d'être de retour dans la voiture", a déclaré Bottas, qui a décroché la 12e pole de sa carrière. "J'ai profité de chaque tour, de chaque passage en piste. Nous avons fait des progrès au fil de la journée. Le défi principal (en course, ndlr) sera de trouver le bon équilibre entre les virages rapides et les courbes plus lentes."

"Ce sentiment m'avait manqué", a ajouté Bottas, qui partira pour la 3e fois en pole en Autriche après 2017 et 2018. "Je m'étais préparé à ça depuis longtemps, c'était génial de pouvoir pousser la monoplace dans ses derniers retranchements. Notre équipe a fait du bon travail."

Sextuple champion du monde, le Britannique Lewis Hamilton, 2e, s'est lui déclaré "heureux d'être là", félicitant son équipier pour son "bon boulot".

>>> LIRE AUSSI : Gaëtan Vigneron : "Épaté par le niveau d'excellence de Mercedes"