Gasly "surpris" de ne pas avoir été envisagé par Red Bull pour 2021

"Je ne suis pas déçu, juste surpris", a réagi vendredi le pilote de F1 français Pierre Gasly, reconduit chez AlphaTauri en 2021 sans avoir été envisagé pour une 2e chance chez Red Bull malgré sa victoire cette saison en Italie.

"En 14 ans, Seb (Vettel) a gagné une course avec Toro Rosso (l'ancien nom d'AlphaTauri, en 2008, ndlr) et je suis le seul autre pilote à avoir gagné avec eux. Seb a été promu chez Red Bull et a remporté quatre titres mondiaux avec l'équipe. Donc je suis juste surpris de ne pas avoir été considéré", a expliqué Gasly à la veille du Grand Prix d'Emilie-Romagne à Imola.

"Mais je ne suis pas déçu, a-t-il insisté en conférence de presse. Je pense que nos performances (chez AlphaTauri) sont excellentes. Je suis en capacité de montrer mon potentiel, ma vitesse, mes talents. J'ai 24 ans, mon objectif à terme est de me battre aux avant-postes et pour un titre mais, pour le moment, je dois donner mon meilleur dans l'équipe dans laquelle je suis."



La reconduction du Français pour la saison à venir a été officialisée mercredi, alors que Red Bull n'a pas encore décidé si elle ferait de nouveau confiance au Thaïlandais Alexander Albon l'an prochain.

Arrivé en F1 fin 2017 chez Toro Rosso, Gasly a été promu chez Red Bull début 2019 puis rétrogradé à la mi-saison au profit d'Albon, encore dans sa première année dans la catégorie reine du sport automobile, faute de résultats.

Mathématiquement toutefois, les deux hommes ont des performances très similaires, voire à l'avantage de Gasly, dont la monoplace est moins performante. En 2019, ce dernier a inscrit 95 points au championnat du monde et Albon 92. Après 12 manches sur 17 en 2020, le Français affiche 63 unités à son compteur et le Thaïlandais 64. Le premier peut revendiquer deux podiums (2e au Brésil en 2019, 1er en Italie en 2020) et le deuxième un seul (3e en Toscane en 2020), même s'il s'en est plusieurs fois approché.

Interrogé sur les explications apportées par Red Bull, Gasly a estimé ne pas en avoir obtenu. "Ils ont leur stratégie. C'est leur décision. Si vous voulez une meilleure réponse, demandez-leur directement. Mais, de mon côté, il a été très rapidement clair que je continuerai avec la même équipe."