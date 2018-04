Gasly n'a pas voulu se moquer d'Alonso, vendredi difficile pour Vandoorne, ...la F1 débarque en Chine

Gasly : "Je n'ai rien contre Alonso, je voulais saluer Honda"

Après avoir franchi la ligne en 4ème position à Bahreïn, Pierre Gasly avait laissé exploser sa joie à la radio pour féliciter son team. Le français a également repris une phrase prononcée par Fernando à l’arrivé du GP d’Australie " Now we can fight " (À présent on peut se battre). L’espagnol faisait référence au passage du moteur Honda à celui de chez Renault. Pierre Gasly a donc sans doute voulu montrer que l’on pouvait aussi se battre avec un groupe propulseur Honda. Après cet épisode, le pilote Toro Rosso a reçu de nombreux messages des supporters d’Alonso, il a donc tenu à s’expliquer.



Pierre GASLY : "Pour moi c’était juste une blague c’est tout. J’estime juste qu’il faut donner du crédit à Honda. Ils ont eu trois années très difficiles avec McLaren et terminer 4ème à notre deuxième course avec eux c’était incroyable donc je voulais leur rendre hommage pour le gros travail qu’ils effectuent. Mais il ne faut pas mal l’interpréter. J’ai reçu beaucoup de messages très durs après la course venant de supporters espagnols. J’ai énormément de respect pour Fernando, donc ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. C’est l’un des meilleurs pilotes au monde et il était l’une de mes idoles."