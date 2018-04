Gaëtan Vigneron : "Verstappen est allé trop loin!"

Ce grand-prix de Chine fera sans doute taire les sempiternels esprits chagrins concernant la discipline. Une fois n’est pas coutume concentrons-nous sur les trois " top team ". Honneur d’abord à Red Bull et à la réactivité de l’équipe de Christian Horner quand la voiture de sécurité est montée en piste. Saluons aussi la parfaite exécution des deux double " pit-stop " et la splendide victoire de Daniel Ricciardo. C’est le sixième succès de l’australien qui ne s’est jamais élancé dans le top 3 sur la grille quand il s’est imposé. Bien sûr le pilote Red Bull a eu de la chance avec la voiture de sécurité mais il en faut et il n’en a pas toujours eu. Il a aussi effectué quelques magnifiques dépassements, agressifs, mais toujours contrôlés. Et puis rappelons aussi que Ricciardo a bien failli ne pas participer à la qualification puisque ses mécanos ont dû procéder au changement de son moteur samedi matin après la troisième séance d’essais libres.



Voilà en tout cas une victoire qui tombe à pic puisque Ricciardo n’a pas encore de contrat pour l’an prochain. Christian Horner souhaiterait le conserver chez Red Bull, mais Ferrari et pourquoi pas Mercedes pourraient être intéressés.

Verstappen trop impulsif En ce qui concerne Max Verstappen, on apprécie son audace, son agressivité, mais ici il est allé trop loin. Il aurait dû se montrer plus réfléchi, plus patient car il aurait pu gagner. Le belgo-néerlandais a pris des risques inutiles : trop ambitieux avec Hamilton, inconsidérés avec Vettel. Cela fait tout de même quatre erreurs en trois GP, il est temps de se reprendre.

Hamilton hors du coup Chez Mercedes, pas de chance pour Valtteri Bottas qui ne peut pas vraiment s’en vouloir. Le finlandais a réalisé un très bon "out lap" après son arrêt aux stands qui l’a fait ressortir devant Sebastian Vettel. Les deux pilotes ont ensuite été piégés par la voiture de sécurité. Cela dit, du côté de Bottas , voilà quatre fois en cinq qualifications qu’il se place devant Lewis Hamilton et cinq fois en six courses qu’il termine devant le britannique.



Le champion du monde justement est apparu un peu hors de son sujet. Hamilton qui est parfois coutumier de ce genre de week-end " off ", pourtant il fait encore une bonne affaire au championnat, puisqu’il revient à neuf points de Vettel.

Mauvaise opération pour Vettel Chez Ferrari, Räikkönen est dans le coup cette année, mais il a été un peu tassé par son équipier au départ et les deux hommes y ont perdu. Le finlandais, utilisé comme numéro deux dans un premier relais trop long pour bloquer Bottas. Mais il est finalement revenu sur le podium grâce au " clash " entre Verstappen et Vettel. L’allemand qui laisse échappé un succès qui aurait pu être son troisième d’affilé, mais il réalise surtout la mauvaise opération au championnat. Cela dit, une confirmation, Ferrari est bien là et il faudra compter sur les rouges au championnat.



Et puis, mention spéciale à Nico Hulkenberg, le meilleur du " reste " avec sa Renault dont il a extrait tout le potentiel. L’allemand mène 3-0 en qualification et en course par rapport à Sainz. Il possède 22 points au championnat, l’espagnol seulement trois.