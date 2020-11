Gaëtan Vigneron : "Une boule de feu, effroyable, un véritable miracle pour Romain Grosjean"

"Ca va... enfin plus ou moins" : Romain Grosjean est miraculeusement sorti sain et sauf de l'incendie de sa monoplace après un effroyable accident au départ du GP de Bahreïn de F1, remporté dimanche par Lewis Hamilton.

Victime de brûlures sur le dos des mains mais pas de côtes cassées, comme craint un temps, le pilote français a donné de ses nouvelles dans une vidéo diffusée sur Instagram, dans lequel on le voit souriant, les mains bandées sur le lit d'hôpital où il a passé la nuit.

"Sincèrement, c'était un mélange d'émotions en commentant ce GP. Beaucoup d'inquiétudes quand on a vu la sortie de la Haas de Romain Grosjean et cette boule de feu. C'était mêlé à de l'émotion car toute une série d'images se bousculent dans la tête. Grosjean expliquait qu'au moment de partir pour trois semaines, pour les trois dernières courses de la saison, il avait dit à ses enfants de l'encourager à la tv. Cette phrase me revenait en tête durant l'incident, en se demandant s'il était encore parmi nous. C'était effroyable, effrayant. Il a fallu du temps. On sait, quand on commente la F1, que quand on ne nous montre pas les images, ce n'est jamais bon signe. Des personnes de la FIA m'ont dit qu'ils voyaient les images et la voiture coupée en deux... mais ne savaient pas où était Grosjean. L'impact serait de 53G ! On perd normalement conscience à 50G. Il était coincé et est parvenu à sortir, sauvé par le halo et la cellule de survie. C'est un véritable miracle. Il est indemne et vivant. C'était une émotion incroyable", a détaillé notre collègue Gaëtan Vigneron, envoyé spécial de la RTBF à Bahrein.