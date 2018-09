Gaëtan Vigneron : "Stoffel chez Toro Rosso ou Sauber ? Je suis assez confiant"

Débriefing du GP de Monza, l’un des plus beaux de la saison avec une atmosphère incroyable et un duel entre deux quadruples champions du monde qui visent une cinquième couronne mondiale. Mercedes s’est imposé sur les terres des Ferrari pourtant en première ligne. Les rouges ont été incapables de convertir cela en victoire.



Sebastian Vettel a donc perdu et estime peut-être ne pas avoir reçu le soutien nécessaire notamment en qualification. Sans doute aurait-il dû se contenter de garder Hamilton derrière lui en course ou de le laisser passer et retenter sa chance plus tard. L’allemand est l’auteur de trop d’erreurs. C’est un excellent pilote, mais la pression Ferrari est unique et Vettel n’est d’ailleurs pas épargné par la presse italienne. Il a effectué une belle remontée pour terminer 4ème, mais le voilà à présent à 30 points de Lewis Hamilton avec l’obligation de s’imposer à Singapour.

À partir du moment où Sebastian Vettel n’était plus en mesure de gagner, les espoirs reposaient sur Kimi Räikkönen. Le finlandais est sans doute rentré un peu tôt et a trop mis ses pneus à contribution après son pitstop.



La Scuderia s’est un peu affaiblie en ne réglant pas l’avenir de Räikkönen pour 2019. Kimi a donc peut-être un peu roulé pour lui sentant que Charles Leclerc allait peut-être le remplacer la saison prochaine. Par ailleurs il semblerait qu’il y ait dans le contrat du finlandais une clause de non-consigne quand il s’élance en pole.



Cela dit Lewis Hamilton gagné. Le britannique a maintenu la pression poussant Ferrari à la faute. Le champion du monde en titre a placé ses attaques au bon moment et est rentré 8 tours plus tard, ce qui lui a permis de bénéficier de pneus plus frais pour la fin de course. Hamilton a aussi pu profiter du soutien de Valtteri Bottas qui a bien bloqué Räikkönen.

« Stoffel mérite une seconde chance… Je veux rester confiant » Deuxième grand thème bien évidemment : Stoffel Vandoorne. Notre compatriote ne poursuivra donc pas l’aventure avec McLaren. La situation était devenue intenable et il n’y avait plus beaucoup d’issues. Cela sentait mauvais depuis le début de l’été avec des soucis assez loufoques au niveau du châssis de Stoffel et un temps de réaction anormalement long de la part de l’équipe. Je n’ai rien contre Lando Norris, mais je pense que McLaren fait une erreur en jetant le jeune britannique de 18 ans dans un contexte aussi délicat sans expérience.



Il n’est pas spécialement étincelant en F2. Il aurait mieux fait de rester un an de plus dans l’ombre pourquoi pas de Stoffel. L’équipe aurait alors pu dire à notre compatriote : " Tu bats Sainz ou on en reste là ".



Quid à présent pour Vandoorne à qui il reste 7 GP ? Pourquoi pas un coup de chance ou un coup d’éclat pour le remettre sous les projecteurs. Tout le monde dans le paddock estime en tout cas qu’il mérite une seconde chance. Du côté de chez Toro Rosso on va faire signer le russe Kvyat. Le team principal, Franz Tost, estimait il y a quelques jours que Brendon Hartley devait s’améliorer de manière conséquente s’il souhaitait conserver sa place l’année prochaine.

C’est vrai que Stoffel a l’expérience du moteur Honda. Il pourrait aussi servir de monnaie d’échange avec James Key qui devrait atterrir chez McLaren, c’est une possibilité.

« Stoffel n’a pas d’argent, pas de sponsors, mais un palmarès incroyable » L’autre option se trouve chez Sauber. Fred Vasseur connaît bien Vandoorne et son manager Alessandro est dans le board de l’équipe. Mais il faudra d’abord savoir si Charles Leclerc restera ou pas et puis quid de Marcus Ericsson bien supporté par des investisseurs suédois. Il y a aussi Giovinazzi supporté lui par Ferrari. Stoffel de son côté n’a pas d’argent, pas de sponsors, pas de pays prêt à le pousser comme cela peut parfois se voir, mais il a pour lui un palmarès incroyable dans les catégories inférieures et deux années de galères avec McLaren où il a forgé son caractère aux côté d’un tueur, d’un co-équipier compliqué à gérer.



Vandoorne pourrait être la bonne surprise de 2019, c’est tout ce qu’on lui souhaite. On en reparle à Singapour mais je suis relativement optimiste pour la suite.