Gaëtan Vigneron : "Oui Max Verstappen mérite son titre, oui Lewis Hamilton méritait d'être champion du monde"

"Oui parce qu’à 36 ans, c’est formidable de voir un tel pilote encore tellement concerné et fédérateur et autant déterminé sur la piste et en dehors. On l’a encore vu pour ce dernier Grand Prix. Il a été magistral dans la gestion de la tactique, des pneus et des faits de course, étant battu sur le fil sans doute un peu par les événements plutôt que par son talent".

"Je pense qu’il faudra tirer certains enseignements. Une chose que l’on peut déjà dire c’est qu’on a remarqué sur certains nouveaux Grand Prix qu’il y avait énormément de temps qui était nécessaire pour évacuer les voitures et parfois on restait trop longtemps dans une espèce de no man’s land. Ça, on peut changer. Pour le reste, il faudra voir. C’est un sport où l’interprétation restera toujours présente. On n’aura jamais l’unanimité mais à tête reposée on pourra peut-être progressivement essayer d’affiner un peu les prises de décisions. C’est devenu encore plus difficile qu’autrefois parce que tout est rendu en direct. Les conversations par exemple entre la direction de course et les teams, ça a toujours existé mais personne ne le savait. On ne connaissait que la décision. Maintenant tout se passe au vu de tout le monde et ça complique singulièrement la tâche de la FIA".

Quelle magnifique saison, on en reparle et rendez-vous en mars prochain pour d’autres festivités.