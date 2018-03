Gaëtan Vigneron : "McLaren travaille, mais n'aura bientôt plus d'excuses"

Le premier Grand Prix de la saison n'a pas été très spectaculaire il faut le reconnaître, mais il fut intéressant à plus d’un titre. "Premier point, deux pilotes quatre fois champion du monde aux deux premières places. Sans doute pas dans l’ordre logique et un peu contre le cours du jeu, mais Vettel est bien là et chez Ferrari on reconnaît que l’on doit encore travailler pour affiner la voiture et pouvoir en extraire tout le potentiel. Sebastian Vettel a pu compter sur un petit coup de chance pour pouvoir déjà se placer devant Kimi Räikkönen qui n’a lui pas grand-chose à se reprocher. En tout cas cette victoire de Vettel est psychologiquement importante pour la suite des événements."