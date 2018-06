Gaëtan Vigneron : "McLaren recule… il n'y aura pas de miracle"

Nous voilà donc déjà dans les montagnes autrichiennes pour un GP sur un circuit très court où les écarts seront très réduits. Mais avant cela, rapide retour sur la course en France. Tout le monde est ravi de revoir un GP dans l’hexagone d’autant que l’Allemagne ne devrait plus en avoir en 2019, mais côté français, il faut absolument remédier au chaos sur les routes. Les organisateurs et responsables politiques ne peuvent pas se voiler la face. Il faut plus de respect pour les spectateurs. Côté course, un moment très important au départ, l’accrochage entre Vettel et Bottas . Erreur de Sebastian Vettel parti en ultra-tendres, alors que tous les autres étaient en super-tendres. L’allemand a pris un bon envol puis bloqué ses roues. L’accrochage est 100% de sa faute. Plusieurs sanctions étaient à disposition des commissaires qui ont finalement opté pour cinq secondes de pénalité. Une peine trop légère selon Niki Lauda .

D’autres en profitent pour rappeler une certaine vulnérabilité de Vettel sous la pression. On se rappelle de plusieurs accrocs l’année dernière. En tout cas c’est une erreur qui lui coûte assez cher. Il est désormais à 14 points d’Hamilton et dans un championnat très serré où tout pourrait se jouer sur des détails, on pourrait reparler de cette erreur plus tard dans la saison.



Mention spéciale à Charles Leclerc et sa Sauber Alfa Roméo et puis dommage que les deux français Ocon et Gasly se soient auto-éliminés. À noter aussi que pour la douzième fois de suite Romain Grosjean n’est pas dans les points.