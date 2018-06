Gaëtan Vigneron : "McLaren? Encore un pas en arrière..."

Côté course, beau succès de Ferrari et de Sebastian Vettel . La pole, la victoire et la tête du Championnat du Monde pour l’allemand. Pour le même prix, il a eu deux fois le drapeau à damier. Cela dit, comme il le soulignait, on peut s’estimer heureux que les spectateurs n’aient pas envahi la piste à ce moment tant les commissaires agitaient les drapeaux comme si la course était finie.

La spirale McLaren

Chez McLaren, encore un pas en arrière : pas de Q3, un abandon et une 16ème place. Un bilan totalement négatif alors qu'ils disposent du même moteur que Red Bull et Renault. Ils sont dans une spirale négative, comme Williams : il faut cerner les problèmes, mais comment les trouver ? Et qui pour diriger la manoeuvre ? Je ne serais pas surpris de voir un Fernando Alonso exaspéré prendre la poudre d'escampette. Peut-être en restant dans le giron McLaren, mais en IndyCar. Et pour Stoffel, que faire ? De justesse en Q2, une crevaison lors du Grand Prix après avoir roulé chez des débris, on n'était pas prêt dans le stand pour l'accueillir alors qu'il avait pourtant signalé sa crevaison à son ingénieur, puis un souci électrique en fin de Grand Prix... On se répète, mais Stoffel n'a pas le choix. La seule issue pour lui ? S'accrocher, et essayer d'être le plus près possible, et peut-être même devant Fernando Alonso. L'année prochaine, il pourrait être le N.1 chez McLaren avec Lando Norris à ses côtés. Un avenir pas vraiment menacé en F1, mais c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir le voir donner le plein de son talent...