Gaëtan Vigneron : "Les rumeurs, Norris dans sa voiture,... encore un week-end difficile pour Stoffel à Monza"

Débriefing du GP de Belgique couronné d’un beau succès populaire. C’est définitivement une très belle vitrine pour le pays et la région. Côté sportif, Ferrari devait gagner et la Scuderia a gagné. Après avoir laissé la pole à Lewis Hamilton, Sebastian Vettel a repris le commandement en course. Une victoire qui permet à l’allemand de revenir à 17 points du britannique. Ferrari qui a pu compter sur une évolution moteur mais également une amélioration du carburant. Mercedes de son côté va devoir réagir et trouver la parade.

Un mot ensuite de Racing Point Force India qui a engrangé 18 points. Une sorte de renaissance de ce team avec toujours assez peu de moyens.



Mention aussi a Pierre Gasly pour la quatrième fois dans les points avec une Toro Rosso qui n ‘était pourtant pas sur son tracé favoris.



Et puis enfin on termine avec Stoffel Vandoorne. Si vous me le permettez on ne va pas s’attarder sur son cas cette fois-ci. Laissons le un peu respirer, car les rumeurs vont continuer. Y aura-t-il le début d’un jeu de chaises musicales bientôt ? Difficile à dire. A suivre car beaucoup de choses sont liées. Une chose est sûre, ce sera encore un week-end difficile pour les McLaren à Monza sur un circuit qui ne leur convient pas, d’autant qu’il n’y a plus d’évolutions sur la voiture et que notre compatriote sera remplacé par Lando Norris en essais libres 1.