Gaëtan Vigneron : "Leclerc et Verstappen en première ligne, quel show en perspective !"

Gaëtan Vigneron : "Leclerc et Verstappen, quel show en perspective !" - © Tous droits réservés

GP d'Autriche : réactions et analyse des qualifications - Formule 1 - 29/06/2019 Charles Leclerc s'élancera en pole position au GP d'Autriche, neuvième épreuve de la saison. Le pilote Ferrari signe la deuxième pole de sa carrière (après Bahreïn), mais également la première de Ferrari en terre autrichienne depuis 2003. À ses côtés sur la grille, Max Verstappen partira depuis la deuxième position suite à la pénalité de trois place reçue par Lewis Hamilton (5ème sur la grille). Sebastien Vettel a lui connu un samedi difficile et ne s'élancera que 9ème à cause d'un souci mécanique. Réactions et analyse de la séance qualificative dans le débriefing vidéo de ce samedi.