Gaëtan Vigneron : "La semaine sera chaude chez McLaren "

Avant d'évoquer les top teams et McLaren, premier élément à pointer pour ce débriefing du grand-prix de Bahreïn, un coup de cœur : Pierre Gasly. Le français a réalisé un week-end phénoménal. 4ème place pour son 7ème grand-prix seulement, le deuxième pour Toro Rosso avec Honda. Gasly félicité par Helmut Marko, le "gourou" de chez Red Bull, ça veut dire quelque chose. Et puis on pointe aussi le rôle joué par le patron d’équipe, Franz Tost qui a bien encadré ses troupes pour construire une relation durable et constructive avec le motoriste japonais.

Vettel impérial Dimanche, la victoire est revenue à Sébastian Vettel, mais l’allemand a eu chaud. Il était soulagé de passer la ligne. Deuxième succès en deux grand prix pour le pilote Ferrari qui a magnifiquement résisté à la pression. Il est primordial de noter que Ferrari tablait sur deux arrêts, Mercedes sur un seul avec les pneus médium pour Bottas. Vettel s’est donc retrouvé devant un choix cornélien : soit il s’en tenait à son plan de départ et aurait donc dû, avec ses pneus plus frais, tenter de dépasser les Mercedes mais rien n’était garanti, soit il tentait d’aller jusqu’à la fin. En choisissant cette deuxième option, Vettel devait faire tenir ses gommes 30% de plus que ce qui était initialement prévu (il les a fait tenir 39 tours). Autre élément à pointer, l’allemand a très intelligemment économisé de l’énergie électrique pour résister à Bottas en fin de course. Félicitations donc à Vettel qui possède à présent 17 points d’avance au championnat.



SEBASTIAN VETTEL : "Quand j’ai su que je devrais tenter de tenir jusqu’en fin de course avec ces pneus, je réalisais que c’était était un objectif très ambitieux. Je voyais Bottas revenir dans les dix derniers tours. Je souffrais vraiment. À ce moment vous sentez l’adrénaline monter. Je suis tellement heureux d’avoir gagné. Quand vous passez la ligne tout la pression retombe".





Hamilton limite la casse Lewis Hamilton a lui engrangé de bons points en terminant 3ème (il démarrait 9ème sur la grille). Le britannique heureux de son résultat, mais aussi de son triple dépassement. Sans doute déjà l’une des manœuvres de la saison. Mais Lewis va devoir réagir pour ne pas laisser filer Vettel.



LEWIS HAMILTON : "Seb a 17 points d’avance à présent. C’est une belle avance, mais j’ai déjà été dans cette situation l’année dernière et en plus il reste beaucoup de courses. Il faut que je sois satisfait de ces points-ci et que je comprenne ce qui a moins bien fonctionné ce week-end pour revenir plus fort en Chine."



Lewis Hamilton auteur d'un sublime dépassement, mais impliqué aussi dans l'accrochage avec Max Verstappen. Le britannique qui était un peu énervé sur le jeune pilote Red Bull a insulté Verstappen après la course, mais en conférence de presse, c'est Sébastian Vettel en personne qui a pris la défense de Lewis Hamilton expliquant que cela arrive sous le coup de l'adrénaline et que le langage ne serait certainement pas plus chatoyant si l'on plaçait des micros aux joueurs de foot.

Des « pitstops» trop dangereux ? À pointer aussi, les arrêts aux stands manqués de plus en plus fréquents ces derniers temps. Peut-être que l’on commence à atteindre une limite en terme de danger pour les mécanos sous prétexte de la recherche de performance. Cela a coûté de gros point à Haas en Australie, un podium à Räikkönen à Bahreïn et surtout une double fracture au mécano Ferrari.



McLaren trop loin du top 3 Enfin dernier point, l’écurie McLaren. Un mauvais samedi puis un bon dimanche pour les hommes d’Éric Boullier qui sauvent les meubles. Les deux voitures sont entrées deux fois dans les points mais ils sont loin du top 3. Et puis surtout derrière le top 3, il y a Haas, Renault, Toro Rosso, Force India et ils ne sont pas en tête de ce groupe-là. Avec un tel duo de pilote et les ressources d’une telle écurie on se pose tout de même certaines questions et il faut vite voir des améliorations. En dehors de cela, Vandoorne (auteur de 11 dépassements) a réalisé une très bonne course en terminant 8ème après s’être retrouvé dernier au premier virage. Mais il en faudra plus pour que McLaren se retrouve en tête du groupe de milieu de peloton.