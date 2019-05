Gaëtan Vigneron : « La lutte interne sera électrique chez Mercedes ! »

Valtteri Bottas a signé sa troisième pole position de la saison sur le circuit de Barcelone. Le finlandais s’élancera ce dimanche devant son équipier Lewis Hamilton qu’il a repoussé à six dixièmes, un écart assez conséquent. Autre observation de la journée, les Ferrari sont encore plus loin que prévu des flèches d’argent (Vettel à huit dixièmes de la pole, Leclerc à plus d’une seconde). Retrouvez les enseignements et réactions de cette séance qualificative espagnole dans le débriefing de ce samedi.