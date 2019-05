Gaëtan Vigneron : « Hamilton et Verstappen sont les deux meilleurs pilotes actuels » - © Tous droits réservés

Gp de Monaco : débriefing de la course - F1 - 26/05/2019 Après une lutte de plus de 60 tours avec Max Verstappen, Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Monaco (77e victoire en carrière) devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes). Pénalisé de 5 secondes pour un accrochage avec Bottas dans les stands, Verstappen, 2e à l’arrivée, se classe 4e. Hamilton conforte son avance en tête du championnat qui passe à 17 points sur son équipier Valtteri Bottas.