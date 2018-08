Gaëtan Vigneron : "Faut-il s'inquiéter pour Vandoorne ? Oui et non !"

La situation inquiétante de Vandoorne chez McLaren

"Faut-il s'inquiéter pour Stoffel ? Oui et non. Oui car la situation n'est pas idyllique. Après deux saisons difficiles pour différentes raisons, la première étant que l'écurie et la voiture ne fonctionnent pas. Stoffel me disait encore tout à l'heure : 'Si j'avais une auto qui marche, je serais beaucoup plus près d'Alonso', dont l'expérience joue énormément quand rien ne fonctionne. Stoffel découvre la F1 et un team en pleine tempête. Il faudra encore un certain temps avant que la McLaren ne fonctionne. C'est la raison pour laquelle Alonso est parti, pas parce que la F1 est trop prévisible. Plusieurs possibilités se présentent à Stoffel. Comme rester chez McLaren car c'est une sorte de stabilité. Je ne suis même pas sûr que c'est la meilleure chose pour lui car je ne pense pas que cette auto va fonctionner l'an prochain. Il va rouler ici et il a un contrat. On sait tous qu'un contrat, ça vaut ce que ça vaut... On nous dit de son côté, ainsi que son avocat, qu'ils sont sûrs qu'il va rouler jusqu'au terme de la saison."

"Une chose m'inquiète : chez Force India, on change de propriétaire et de nom. Ca peut bouger. Le fils Stroll pourrait y aller plus tôt que prévu. Une place se libérerait chez Williams, ça permettrait d'éventuellement tester Kubica. Ocon est le grand perdant du mercato jusqu'ici. Les managers d'Ocon poussent pour le mettre chez McLaren. Stoffel serait donc la victime. J'ignore toutefois quel serait l'intérêt de faire ça maintenant. Y a-t-il un danger pour Stoffel ? Oui. Perdra-t-il son volant ? Non, mais c'est possible. Conclusion : il doit absolument montrer ici de quel bois il se chauffe, il doit être devant Norris vendredi matin, être proche d'Alonso l'après-midi. Et enfin rouler avec les coudes dehors, oublier ce qu'on lui raconte et qu'on retrouve le Stoffel efficace, audacieux et percutant qu'on a connu. Ca compliquerait singulièrement les choses pour ceux qui voudraient le faire renoncer avant la fin de la saison."