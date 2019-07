Gaëtan Vigneron : "Depuis l'Allemagne 2018, Vettel n'est plus le même !"

Ce jeudi la F1 a posé ses valises dans la fournaise d'Hockenheim pour le GP d'Allemagne, 11ème épreuve de la saison. Une chaleur accablante pour cette journée média durant laquelle Sebastian Vettel n'a pas été épargné par les questions des journalistes. Il est vrai que l'allemand n'est plus que l'ombre de lui même depuis le GP d'Allemagne 2018 où il était parti à la faute alors qu'il menait la course ... et le championnat.