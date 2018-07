Gaëtan Vigneron : "Comment Verstappen attire 20 000 fans? Grâce à son audace!"

Petit débriefing du GP d’Autriche avant de plonger sur celui de Silverstone ce week-end. Du côté de Spielberg le week-end dernier, les deux Mercedes ont dû jeter l’éponge alors qu’elles étaient en première ligne sur la grille. Soucis de fiabilité pour les flèches d’argent. Voilà ce qui arrive quand on doit repousser sans cesse les limites. On notera aussi une nouvelle erreur de stratégie, ce n’est pas la première fois. Hamilton avait déjà été pénalisé à ce niveau-là en Australie et en Chine.