Gaëtan Vigneron : " Ce que je crois sur les spéculations de la F1…"

Quelle effervescence causée par les déclarations de Chase Carey , le Patron de Liberty Media, annonçant un calendrier pour enfin débuter cette saison de F1. Très vite un magazine allemand a apporté d’autres précisions dont le fait que Francorchamps ne serait pas repris dans la liste des Grand-Prix 2020. Tout est possible aujourd’hui et donc rien n’est à exclure. Mais rien n’est certain non plus. Derrière une communication, il faut toujours chercher le pourquoi.

Parce que la pression est énorme et qu’il faut donner une bouffée d’oxygène aux promoteurs, aux sponsors, aux écuries, aux télévisions et que sais-je encore. Si on lit le communiqué de Liberty jusqu’au bout, on y retrouve beaucoup d’interrogations. "On a encore énormément d’obstacles à lever, notamment au niveau des procédures pour entrer et sortir des pays", "On avancera que si on est sûr d’avoir des modes de fonctionnement fiables", "tous nos plans sont bien sûr susceptibles d’être modifiés", "nous restons tous liés aux incertitudes de ce virus", etc.

Ce qu’il faudrait sans doute éviter point de vue belge, c’est le scénario d’un "oui" du gouvernement et d’un "non" de la F1. On n’en est pas là. Et j’imagine que Francorchamps, auprès de nos autorités, ne plaide pas seulement pour son Grand-Prix mais aussi pour les nombreuses autres activités que le circuit peut accueillir, dont beaucoup pourraient se dérouler à huis clos.

Il est intéressant de noter que même l’Autriche demande aujourd’hui des garanties avant de donner le feu vert à l’organisateur. Rien n’est encore certain non plus pour l’Angleterre et la Hongrie. L’image de la F1 a été un peu écornée suite à la saga australienne. Ses responsables veulent absolument éviter de nouvelles approximations. Pas question non plus de lancer le championnat et puis de devoir s’arrêter un peu après. Le gouvernement italien doit aussi se positionner pour Monza qui ne serait pas non plus dans le calendrier révélé. Je sais que Ferrari fait des pieds et des mains pour avoir un Grand-Prix d’Italie.

Peut-être d’ailleurs, tant qu’on est dans les supputations, y a-t-il une épreuve de force entre la F1 et Ferrari. Ok pour un Grand-Prix d’Italie si vous acceptez une baisse du budget plafond. Sorry, je spécule…

Et certains ont oublié de mentionner l’offre de Barcelone d’accepter un Grand-Prix à n’importe quelle date (l’Espagne n’a pas de contrat pour 2021 et donc joue à fond l’opération charme avec l’appui du gouvernement catalan). Dans le même registre, Hockenheim veut aussi entrer dans la danse…"à condition que cette organisation rencontre les recommandations des autorités et que l’aspect économique soit couvert". Vous voyez, si ma tante s’appelait mon oncle…, on ferait ça ou ça…

Bill Gates, le fondateur de Microsoft, déclarait, je le cite : "This is not the end, not even the beginning of the end. It’s perhaps the end of the beginning ". (Ce n’est pas la fin de ce virus, ni même le début de la fin. Peut-être la fin du commencement). Visiblement il n’y connaît rien, puisqu’il paraît que la F1 va démarrer début juillet et offrir 17 Grand-Prix.

Je pense vraiment que le scénario de ne rien avoir comme courses en 2021 n’est toujours pas à écarter, même si bien sûr, j’espère qu’on n’en arrivera pas là. Je crois qu’on va encore voir fleurir quelques autres versions de calendrier dans les prochains jours…, en fonction de telle ou telle rumeur et un jour on sera sans doute très proche de la réalité. Toute affirmation est pour l’instant prématurée. Comme disait Jean Gabin, cet acteur français disparu il y a belle lurette, c’est tout ce que je sais mais ça, je le sais.