Gaëtan Vigneron : "Alonso craint Vandoorne, il a tout fait pour l'affaiblir avec le sourire"

Fin de 5 GP en 6 semaines, place maintenant au break estival. On a passé la mi-saison : 3 teams, 4 pilotes se sont imposés. Ferrari a le meilleur package, mais Mercedes et Lewis Hamilton, sur les 2 dernières semaines, ont emmagasiné 50 points face à une Ferrari a priori plus rapide. Dans les deux cas, la pluie a été la meilleure alliée du Britannique : en course à Hockenheim, où Hamilton est passé de la 14e à la 1ère place, la pluie précipitant la perte de Sebastian Vettel ; en qualifications à Budapest, où il a réalisé un magnifique 3ème secteur, jouant avec les trajectoires et pilotant à l’instinct. On peut noter qu’on a loupé de peu à Budapest un duel en piste entre les 2 candidats au titre à la fin du GP car Vettel est ressorti derrière Valtteri Bottas après son trop long pit stop de 4.2 secondes. Les Red Bull étaient un peu en retrait. Abandon pour Max Verstappen, qui n’a pas manqué de signifier son mécontentement. Il y a de la friture sur la ligne entre Red Bull et Renault, voilà qui n’augure pas une très calme 2ème partie de saison entre les 2 entités. On signalera la très belle remontée de Daniel Ricciardo : 12e sur la grille, 16e à la fin du 1er tour et 4ème à l’arrivée. Chapeau bas à Pierre Gasly, 6ème et dans le même tour que les leaders.

Le retour du Stoffel incisif et sans complexe Stoffel Vandoorne - © Twitter - Stoffel Vandoorne Concernant Stoffel Vandoorne, il a loupé une opportunité presque immanquable. Le samedi en qualifications sous la pluie à Budapest. L’occasion de se rappeler au bon souvenir de tous dans des conditions qui permettent souvent aux pilotes de faire la différence. Il a heureusement bien rebondi le dimanche. On attendait ce Stoffel audacieux, incisif, agressif, conquérant, sans complexe. Un très bon départ, une très bonne gestion des pneus et une place dans les points avant ce souci de boite de vitesses le contraignant à l’abandon. On a revu le Stoffel que l’on aime, preuve que le souci se situe sans doute au niveau psychologique dans un team qui anesthésie, incapable de le mettre en confiance. Une voiture difficile à gérer, changeante, où son manque d’expérience peut expliquer certaines choses. Un team sans véritable leadership technique face à un coéquipier talentueux et expérimenté. Hyper politique, il veut tout pour lui tout le temps. Fernando Alonso a tué tous ses équipiers, sur la piste et en dehors, sauf Hamilton. Il craint Stoffel et il a tout fait en coulisses pour l’affaiblir avec le sourire. Je suis encore un peu plus inquiet quand je l’entends ces derniers temps lancer beaucoup de fleurs à notre compatriote.

Un effet domino sur le marché des transferts ? Stoffel Vandoorne - © Twitter - Stoffel Vandoorne J’espère vraiment qu’il n’est pas trop tard. C’est indiscutable : Vandoorne mérite sa place en F1. Mais il y en a d’autres dans le passé qui la méritaient aussi et qui ont dû s’effacer. Je crains un peu l’effet domino et les intérêts commerciaux qui y sont liés. Esteban Ocon va aller chez Renault, Carlos Sainz Jr ira sans doute chez McLaren même si ce n’est pas le vœu le plus cher de son paternel. Il y a le dossier Force India qui ne joue pas en notre avantage : Lance Stroll pourrait y atterrir, Mercedes va essayer de placer son protégé George Russell quelque part, peut-être chez Williams. Il y a aussi Lando Norris, le prodige couvé par McLaren qu’il faut aussi placer quelque part. Kimi Raikkonen va rester sans doute chez Ferrari et Charles Leclerc une saison de plus chez Sauber, où Marcus Ericsson est bien soutenu par les propriétaires du team. Il y a donc de quoi s’inquiéter pour Vandoorne qui a certes un contrat McLaren à longue durée. Celui-ci ne stipule pas qu’il doit être pilote titulaire, mais il n’y a pas beaucoup d’autres opportunités. En F1, on sait que quand la chance passe, on ne la récupère jamais, à de rares exceptions près. On doit donc croiser les doigts pour qu’il puisse démontrer dans un futur proche l’énorme talent qui l’habite. Rendez-vous dans trois petites semaines à Spa-Francorchamps...