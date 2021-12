Formule 1 : Mercedes retire son appel contre le sacre de Max Verstappen, le Néerlandais reste champion du monde

C'est un événement au scénario incroyable qui est encore dans tous les esprits : le sacre au bout du suspense de Max Verstappen lors du GP d'Abu Dhabi, coiffant Lewis Hamilton au poteau dans le tout dernier tour. Un Grand-Prix incroyable pour couronner une saison exceptionnelle, mais aussi un GP qui a fait grand bruit en raison de son scénario et des décisions prises par la direction de la course.

L'écurie Mercedes n'était d'ailleurs pas d'accord avec ces décisions, a porté deux réclamations (toutes deux refusées par les commissaires de courses) avant de faire appel de ce refus. Un appel que Mercedes a finalement décidé de laisser tomber. Max Verstappen reste donc bien le champion du monde de cette saison 2021 !

La première réclamation portait sur le non-respect de l'article 48.8 du règlement sportif, Max Verstappen ayant dépassé Lewis Hamilton alors que la voiture de sécurité était encore engagée.

La seconde portait sur le non-respect de l'article 48.12 qui indique que la safety car doit effectuer un tour après le passage des retardataires, ce qui n'a pas été respecté. Elle s'est effacé un tour avant l'arrivée ce qui a relancé la course. Verstappen a profité de ses pneus neufs et de sa position juste derrière Hamilton pour le dépasser et gagner la course, une victoire synonyme de titre mondial.

Cette décision fait suite à l'annonce par la Fédération internationale du sport automobile (FIA) mercredi soir de l'ouverture d'une enquête sur les événements controversés qui se sont produits à la fin du GP.

"L'écurie Mercedes va activement collaborer avec cette commission (...) Nous tiendrons la FIA responsable de ce processus et nous retirons notre appel par la présente", précise le constructeur allemand dans un communiqué.