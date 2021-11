Il ne reste plus que trois Grands Prix cette saison et la lutte reste très serrée entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Après les deux premières séances d’essais libres, c’est l’heure de notre débriefing avec Gaëtan Vigneron.

Au niveau des performances, c’est Max Verstappen qui a pris le dessus pour le moment. "Lors de la première séance d’essais libres, les écarts étaient minimes avec Max Verstappen à 47 millièmes de Lewis Hamilton. L’après-midi, le Britannique était à plus de cinq dixièmes du Néerlandais comme si la supériorité annoncée de Red Bull ici en altitude commençait à se matérialiser."

Alors que Verstappen possède douze points d’avance au championnat du monde, l’intimidation a commencé entre les deux écuries qui luttent pour le titre. "Mercedes peut certainement s’améliorer mais Red Bull aussi. La question, c’est de combien. Les deux camps semblent concentrés et organisés sur le sujet avec des éventuelles tentatives d’intimidation. Hamilton se lance dans une croisade de communication en expliquant 'qu’il faut être un exemple pour la jeunesse' et que cela sera 'plus facile' pour lui 'qui a tellement d’expérience que pour Max qui va sentir la pression de la lutte pour un premier titre mondial', arguments balayés par le principal intéressé."

Face à la crise sanitaire, les deux rivaux n’ont pas la même approche à l’aube du sprint final. "Concernant le Covid, Verstappen ne s’inquiète pas en expliquant que c’est la même chose que s’il se casse quelque chose en glissant dans sa douche alors qu’Hamilton reste très prudent et garde une bulle très restreinte autour de lui."

