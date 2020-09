Formule 1 : Lewis Hamilton en route pour égaler Schumacher (LIVE vidéo dès 12h45)

Lewis Hamilton a déjà rempli la moitié du contrat en s’adjugeant la pole position du Grand Prix de Russie. Il ne reste plus qu’au Britannique à aller chercher la victoire demain pour entrer définitivement dans la légende et égaler Michael Schumacher et ses 91 victoires.

Alors que l’on pensait ce record imbattable, Hamilton a toutes les cartes en main pour l’égaliser et même le dépasser.

Mais le pilote Mercedes aura fort à faire face à ses concurrents. Notamment Max Verstappen, qui partira aux côtés d’Hamilton. Mais aussi Bottas, 3e et Perez, 4e. Chez Ferrari, on continue de tirer la langue, puisque Sebastian Vettel est 15e et Charles Leclerc 11e.