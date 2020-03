La fédération internationale de l'automobile (FIA) a annoncé jeudi que les Grands Prix de Formule 1 des Pays-Bas, d'Espagne et de Monaco sont reportés en raison de la pandémie de coronavirus.

"Vu la situation globale autour du covid-19, la FIA, la Formule 1 et les trois promoteurs ont pris cette décision afin d'assurer la santé et la sécurité des staffs, pilotes et supporters, ce qui est notre principale priorité", a expliqué la FIA dans un communiqué.