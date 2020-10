Formule 1 : le brouillard empêche toute activité au Nurburgring - © RONALD WITTEK - AFP

Formule 1 : le brouillard empêche toute activité au Nurburgring - Roland-Garros - 09/10/2020 La pluie, le froid mais surtout le brouillard au rendez-vous de la journée au Nurburgring ce vendredi. Impossible pour l’hélico médical de décoller et donc pas de voitures en piste. Dommage surtout pour les spectateurs autorisés sur le site et qui n’ont rien vu. Cela ne fera que compliquer la tâche de tout le monde ce samedi, avec aucune data, aucun repère et une seule séance d’une heure avant la qualification. Dommage aussi pour les 2 jeunes Calum Ilott et surtout Mick Schumacher qui devaient se glisser dans le baquet d’une F1 en séance libre ce matin. C’est la deuxième fois cette saison qu’on a (au moins) une séance annulée, ce fut le cas en Styrie. L’an dernier au Japon, toute la journée du samedi avait été réduite à néant à cause d’un typhon. Rendez-vous demain (attention pas sur Tipik) mais sur Auvio 14h55 pour les qualifs.