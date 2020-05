Flavio Briatore : "Fernando Alonso est prêt à revenir en Formule 1"

GP Australie 2016 : Le crash de Fernando Alonso - GP Australie 2016 - 12/03/2020 La course est interrompue au 17e tour après l'accrochage entre Fernando Alonso et Esteban Gutiérrez. Après avoir percuté Gutiérrez par l'arrière, la monoplace d'Alonso est projetée contre le mur puis part en tonneaux et achève sa course complètement détruite. L'Espagnol s'en sort avec une côte cassée mais déclare forfait pour la course suivante à Bahreïn.