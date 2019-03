Fini les vacances pour les équipes de Formule 1

Bref la saison s'annonce passionnante et la lutte pour le titre plus disputée que ces dernières années avec la domination Mercedes.

Il rejoint Ferrari et devrait rapidement titiller les chronos de Vettel.

Attention aussi au jeûne loup Charles Leclerc extrêmement rapide et mature dès sa première saison de Formule 1.

Un véritable casse-tête pour acheminer le matériel

Quelques jours seulement après la fin des essais de Barcelone, toutes les équipes ont transférré leurs monoplaces mais également toutes les pièces de rechange vers le pays des kangourous.

L'équipe Renault par exemple envoit ses monoplaces démontées ainsi que toutes les pièces de rechange nécessaires par avions.

Des bateaux sont également partis de Douvres mi-janvier pour acheminer le kit garage.

L'écurie française possède cinq kits différents et pourrait donc construire cinq garages en même temps sur cinq circuits différents.

Une fois arrivé sur le tracé de Melbourne, reste à tout construire en quelques heures seulement.

Camions, clarcks déchargent et acheminent le matriel au bon endroit. On assiste a un veritable ballet dans le paddock. Tout doit être fin prêt pour jeudi matin.

Il ne restera alors plus qu'aux pilotes à sinstaller dans leur baquet, à faire vrombir les moteurs et faire frissonner les milliers de spectateurs et millions de téléspectateurs.