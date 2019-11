Ferrari spectateur d'un duel Hamilton-Verstappen explosif - © Tous droits réservés

Ferrari spectateur d'un duel Hamilton-Verstappen explosif - Formule 1 - 30/11/2019 Lewis Hamilton a signé la pole position lors de la séance qualificative du grand-prix d'Abou Dhabi, dernier rendez-vous de la saison. Le pilote britannique met fin à quatre mois de disette et neuf courses sans pole Mercedes. "Ce n'est pas un soulagement de retrouver enfin la pole. Je profite juste de ce sentiment génial. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux de terminer la dernière séance qualificative de la saison de manière si solide. C'est très satisfaisant d'avoir remporté le titre il y a un petit temps déjà et de rester au top de cette manière." Hamilton a devancé son équipier Valtteri Bottas, mais le finlandais s'élancera en fond de grille ce dimanche après un changement de moteur. C'est donc Max Vestappen qui se placera aux côtés du sextuple champion du monde pour le départ du GP d'Abou Dhabi. Du côté des Ferrari, le week-end est toujours aussi décevant avec un manque criant de performance par rapport à Mercedes et Red Bull. Charles Leclerc s'élancera troisième, Sebastian Vettel quatrième Retrouvez les réactions de la dernière séance qualificative de la saison dans le débriefing vidéo de ce samedi.