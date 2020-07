Ferrari s'est séparé de Sebastian Vettel... à cause du coronavirus

Prolongation de contrat autour d'un plat, DAS, coronavirus... Vettel et Binotto font le point -... Sebastian Vettel et Mattia Binotto, le Directeur de la Scuderia Ferrari, ont rencontré la presse ce mercredi après-midi pendant que Charles Leclerc accumulait les tours de piste au volant de la nouvelle SF1000. Une nouvelle Ferrari plus rapide que la SF90 de l'année dernière dans les virages, un problème récurrent chez les Rouges en 2019...