Ferrari "prête à signer" les nouveaux "accords Concorde"

Leclerc et Vettel se percutent dans le premier tour… et abandonnent - Formule 1 - 12/07/2020 Ce dimanche après-midi, deuxième manche de la saison de Formule 1, le Grand Prix de Styrie. Relégués au deuxième plan sur la grille de départ, Charles Leclerc et Sebastian Vettel se sont accrochés dès le premier tour. Le Monégasque a tenté de faire l’intérieur à son équipier allemand au sein du team Ferrari… et ça n’est pas passé. Leclerc a été propulsé vers Vettel, en bondissant un peu sur un vibreur. Abandon pour Vettel, dont l’aileron arrière est totalement endommagé et finalement pour Leclerc, deux tours plus tard, son bolide ayant aussi quelques dommages. Un nouveau week-end à oublier pour les bolides rouges.