Ferrari doit "progresser à 360 degrés" en 2020

Ferrari F40 - Auto Mobile - 25/11/2019 Ça y est, elle est là ! J’ai du mal à réaliser. Je l’ai tellement caressée du regard lorsque j’étais ado ! Elle est là, statique, magnifique dans ce grand hall de l’aérodrome de Namur-Temploux. J’ai l’impression qu’elle transpire. Son histoire. Qu’elle me parle. Qu’elle me raconte les 40 premières années du constructeur dont elle symbolise l’anniversaire. Sortie en 1987. Elle me confie aussi qu’elle est la dernière Ferrari de série qu’Enzo a vue avant de s’en aller rejoindre ses héros tout là haut, un an plus tard. Elle en est fière ! Elle se considère comme le testament roulant du Commendatore.