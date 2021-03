Fernando Alonso : « Suis-je aussi bon qu’il y a deux ans ? Non je suis meilleur ! » - 25/03/2021 Il y a quelques jours, la presse reprenait les propos de Fernando Alonso déclarant qu’il s’estimait meilleur que Lewis Hamilton et Max Verstappen. Mais l’espagnol a tenu à apporter quelques précisions « Non ce n’est pas exactement ce que j’ai dit. On m’a demandé si je me considérais comme aussi bon qu’il y a deux ans au moment où j’ai quitté la F1 et j’ai répondu : “Non j’espère bien que je suis meilleur“. Parce qu’après deux années passées dans d’autres catégories (Endurance, Dakar, Indy Car), j’ai pu développer un style de pilotage différent et de nouvelles capacités que j’espère pouvoir mettre en œuvre maintenant en F1. En tout cas, je suis vraiment heureux que cela commence enfin. L’attente a été longue depuis l’annonce de mon retour la saison dernière. Je suis prêt à en découdre et je croise vraiment les doigts pour qu’on soit compétitifs dès le début. »