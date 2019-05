Fernando Alonso quittera le WEC et l'endurance après les 24 Heures du Mans

Toyota a annoncé ce mercredi matin que Fernando Alonso disputera sa dernière course au volant de la TS050 Hybride lors des 24 Heures du Mans, en juin prochain. Le double Champion du Monde de Formule 1 espagnol, qui terminera la Super Saison du WEC aux côtés de ses coéquipiers Sébastien Buemi et de Kazuki Nakajima, sera ensuite remplacé par le Néo-Zélandais Brendon Hartley.

"Fernando se lancera dans de nouvelles aventures dans le sport automobile au sein de la famille Toyota, a précisé le communiqué de l'équipe. Fernando Alonso a récemment effectué des tests au volant d'une Toyota Hilux qui participe au Dakar.

Avant de quitter le WEC, l'Espagnol prendra encore part à deux courses : les Six Heures de Spa-Francorchamps ce samedi, et les 24 Heures du Mans les 15 et 16 juin prochains.

"J'ai pris du plaisir chez Toyota en WEC, mais il est temps de refermer ce chapitre, a pour sa part annoncé Fernando Alonso. Gagner les 24 Heures du Mans a été un des plus grands moments de ma carrière, et je me rappellerai à jamais de cette victoire, qui fait partie de mon défi de la Triple Couronne (gagner le Grand Prix de F1 de Monaco, les 500 Miles d'Indianapolis et les 24 Heures du Mans, NDLR). Maintenant, c'est le bon moment pour me diriger vers de nouveaux challenges, et il y a beaucoup de pistes intéressantes à explorer avec Toyota. Il nous reste deux courses importantes à disputer, on va travailler dur pour les gagner et remporter le titre de Champion du Monde en WEC !"