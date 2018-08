Fernando Alonso ne roulera plus en F1 en 2019

Pour la première depuis 2001 et ses débuts chez Minardi, Fernando Alonso ne sera pas au départ d'une saison de Formule 1 en 2019. L'annonce a été faite par McLaren sur Twitter.



"McLaren Racing confirme que le double champion du Monde de F1 Fernando Alonso ne roulera pas en F1 en 2017", peut-on lire dans un communiqué de l'écurie britannique.



Fernando Alonso, qui a fêté ses 37 ans en juillet, a disputé 17 saisons au sommet du sport moteur. Outre ses couronnes mondiales, il totalise 32 victoires, 22 pole positions et 97 podiums.



"Après 17 années magnifiques dans ce sport fantastique, il est temps pour moi d'opérer un changement et d'aller de l'avant. J'ai apprécié toutes les minutes de ces incroyables saisons et je ne peux suffisamment remercier les personnes qui ont contribué à les rendre aussi spéciales", déclare le pilote espagnol qui affirme qu'il disputera ses derniers grands prix avec plus d'engagement et de passion que jamais. Il a adressé un message à la F1 sur son compte Twitter.



Alonso, vainqueur cette année des 24h du Mans, tourne donc la page de la F1 mais il ne va pas ranger sa combinaison et son casque tout de suite. "Voyons ce que l'avenir nous réserve : des challenges excitants attendent au coin de la rue. J'ai vécu une des périodes les plus heureuses de ma vie, mais je dois explorer de nouvelles aventures".



Il rêve toujours de la Triple Couronne. Il a déjà gagné à Monaco et au Mans, il ne lui donc manque plus qu'une victoire aux 500 miles d'Indianapolis pour atteindre son objectif.



Ce départ d'Alonso est peut-être une bonne nouvelle pour notre compatriote Stoffel Vandoorne. Selon certaines rumeurs, la place de l'ancien champion GP2 était menacée. Les arrivées de Carlos Sainz Jr et Lando Norris avaient été évoqués.