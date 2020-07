Fernand est de retour...

Décidément le marché des transferts est en ébullition cette année. Un seul Grand Prix disputé et un nouveau séisme avec le retour de Fernando Alonso chez Renault.

>> F1 : L'insatiable Fernando Alonso sera, à 39 ans, pilote Renault en 2021

Parti à la retraite fin 2018 après sa désastreuse expérience chez McLaren, l’Espagnol se relance dans une nouvelle aventure. Ce sera donc le troisième séjour du double champion du monde chez Renault. Deux titres en 2005 et 2006 puis une deuxième expérience moins emballante en 2008 et 2009.

Voilà donc qui confirme aussi l’engagement de Renault en Formule 1. Qu’Alonso soit un bon choix pour Renault, on peut le comprendre, encore que je crois savoir que cela ne faisait pas l'unanimité mais est-ce le bon timing ?

L’écurie est toujours dans sa phase de reconquête. Et le contexte économique n’est sans doute pas le meilleur avec notamment un plan d’économies assez important. Je suppose que le taureau des Asturies ne s’est pas montré trop gourmand. Il a simplement faim, encore faim de F1.

Indéniablement l’arrivée d’une telle pointure ne peut qu’être un boost pour la motivation des troupes, certainement un argument marketing pour attirer des sponsors et Alonso aidera sans doute à orienter la direction de développement. C'est également le type de pilote capable d’obtenir d’une monoplace plus que ce qu’elle peut normalement offrir. Mais aura-t-il la patience d’attendre encore avant de pouvoir jouer la gagne ?

Alonso se sent capable d’incarner le projet Renault et de redonner sa fierté au constructeur français

En 2021 les F1 resteront identiques à celles d'aujourd'hui. Ce n'est qu'en 2022 qu'arrivera la nouvelle réglementation technique sur laquelle mise Renault puisque cela pourrait permettre d'un peu redistribuer les cartes.

Et quid de l'impact sur l'atmosphère dans l'équipe ?

Flavio Briatore, son mentor de toujours, explique que son petit séjour hors F1 a fait le plus grand bien à son protégé et qu'il est aujourd'hui plus serein mais toujours aussi déterminé.

Eric Boullier m'a toujours dit qu'on exagérait en le dépeignant comme un impossible gars à gérer, insistant plutôt sur son implication totale, un pilote toujours à 110%.

Alonso se sent donc capable d’incarner le projet Renault et de redonner sa fierté au constructeur français.

Pour la F1 ce n’est pas une mauvaise chose non plus. Bien sûr ce n’est pas un représentant de la nouvelle génération mais tout de même une fameuse pointure qui reprend du service et un joli duo avec Esteban Ocon.

Avant cela il s'attaquera une troisième fois aux 500 Miles d'Indianapolis. Certains imaginent même le voir à l'occasion au volant de la Renault 2020 lors d'une séance du vendredi par exemple, de quoi se rendre compte du niveau actuel de la RS20 et peut-être de donner quelques indications utiles pour le futur.

Pour Vettel, c’est encore une porte qui se ferme, pour autant qu'elle se soit jamais ouverte d'ailleurs.

Il ne reste plus tellement de possibilités, à moins que contre tous les pronostics, Mercedes décide de lui donner asile... ou que Red Bull souhaite boucler la boucle en l'accueillant à nouveau dans la famille, ce qui, soyons franc, apparaît encore plus improbable. Je ne vois qu'Aston Martin pour offrir au quadruple champion une nouvelle aventure pour les prochaines saisons.

Mais cela c'est une autre histoire dont on reparlera.

En attendant, Fernand est de retour...