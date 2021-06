F1 : Verstappen reprend les commandes en essais libres 2 au GP de France

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de France, 7e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le Circuit Paul-Ricard (5,842 km) du Castellet.

En 1 min 32 sec 872/1000 (le chrono le plus rapide du jour), le leader du classement des pilotes devance les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du Britannique Lewis Hamilton, son dauphin pour quatre points, de 008/1000 et 253/1000 respectivement.

Bottas, toutefois, a bouclé son tour en pneus medium, plus durs et donc moins rapides sur un tour que les pneus tendres de Verstappen et du reste de la grille, à l’exception des deux Aston Martin, également chaussées de mediums.

Après deux GP très compliqués à Monaco et en Azerbaïdjan, c’est de bon ton pour les Flèches d’argent, qui ont 26 points de retard sur Red Bull au classement des constructeurs.

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), le Français Esteban Ocon (Alpine), son compatriote Pierre Gasly (AlphaTauri), l’Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari), le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) et le Britannique Lando Norris (McLaren) complètent le top 10.

Les essais libres 3 sont programmés samedi à 12h00 (10h00 GMT), avant les qualifications à 15h00 (13h00).

2e séance d’essais libres :

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1 : 32.872 (21 tours)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1 : 32.880 (27)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1 : 33.125 (23)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1 : 33.340 (25)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1 : 33.550 (23)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1 : 33.685 (23)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1 : 33.696 (25)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1 : 33.698 (24)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1 : 33.786 (26)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1 : 33.822 (24)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 1 : 33.831 (23)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1 : 33.921 (24)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1 : 33.955 (25)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1 : 34.079 (24)

Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1 : 34.447 (25)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1 : 34.632 (24)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1 : 35.266 (25)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1 : 35.331 (25)

Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1 : 35.512 (24)

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 1 : 35.551 (23)