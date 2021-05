Annulé en 2020 en raison de la pandémie, le Grand Prix de Monaco est de retour de jeudi à dimanche, avec 7.500 personnes attendues en tribune pour l’événement mythique, cinquième manche de la saison de Formule 1. Qui va pouvoir arrêter l’incroyable début de saison de Lewis Hamilton ? Pour cela, il faudra déjà être bien placé sur la grille de départ.

Lewis Hamilton va-t-il remporter son 4e GP de Monaco ? Après son début de saison tonitruant, le Britannique est en tout cas favori. Mais pour cela, il faut d’abord se placer le mieux possible sur un circuit où les dépassements ne sont pas légion.

En 2019, il avait réussi à prendre la pole avant d’empocher le Grand-Prix. Mais cette saison, Hamilton a enfin trouvé un adversaire à sa hauteur en la personne de Max Verstappen. Un Verstappen qui avait pris la 3e place des qualifs en 2019 avant de prendre la 4e place lors de la course.

Le Néerlandais de 23 ans est le seul pilote à s’être pour l’instant dressé sur la route d’Hamilton, en s’imposant lors de la 2e manche à Imola, en Italie. Et quand il n’a pas gagné, le pilote Red Bull a toujours fini 2e, de quoi rester au contact de Sir Lewis (80 points contre 94).

"Je ne suis jamais monté sur le podium à Monaco, alors j’aimerais bien changer ça ! Nous verrons si nous sommes rapides ou non, mais jusqu’à présent, nous avons été assez proches (de Mercedes, NDLR) en qualifications, alors j’espère que ce sera la même chose à Monaco", a déclaré Verstappen, auteur d’une pole position à Bahreïn pour le GP inaugural le 28 mars.

Pour la reprise de ce duel au sommet, 7.500 spectateurs sont attendus jeudi, samedi et dimanche dans les tribunes pour les essais, les qualifications et la course à Monte Carlo, où les balcons et les yachts accueilleront également du monde.



Mick Schumacher, sorti en EL3, est privé de ces qualifs. "En raison des dégâts au châssis subis lors de l'accident", a précisé Haas.