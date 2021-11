F1 - Verstappen battu par Hamilton au Brésil : "On a tout tenté, c'était une belle bataille" -... Malgré les pénalités, Lewis Hamilton est parvenu à frapper un grand coup dans la course au titre pilotes de Formule 1 dimanche en s'adjugeant le GP du Brésil. Deuxième et impuissant face à la remontée du Britannique, Max Verstappen a limité les dégâts avec une deuxième place qu'il somme à celle de samedi. "On a tout tenté. Je pense qu'on a assisté à une belle bataille. Il nous manquait juste un peu de rythme mais bon on a tout donné et on s'est bien amusé", a déclaré le pilote RedBull après ce GP Brésilien ou les deux rivaux ont été protagonistes d'un beau duel. Toujours leader du championnat, Verstappen possède toujours 14 points d'avance sur Hamilton à trois GP de la fin. "On a toujours une bonne avance au championnat. On a limité les dégâts. Ce n'était pas facile face à Mercedes ce week-end mais il reste des courses." "Nous étions plus rapides la semaine passée au Mexique, et je pense que nous serons encore plus proches lors des prochaines courses", a-t-il encore confié aux médias néerlandais