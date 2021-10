F1 Turquie : Vettel portera un casque spécial pour attirer l’attention sur la protection des océans

Ce week-end, Sebastian Vettel a décidé de porter un casque "spécial" visant à sensibiliser le public à la protection des océans.

Le pilote Aston Martin a fait de l’écologie son grand cheval de bataille. Il a pris part à plusieurs actions menées en marge des grands prix. En Autriche il avait construit des maisons pour des abeilles avec des enfants. A Silverstone il avait mis des gants pour ramasser les déchets dans les tribunes.

Ce week-end il veut mettre l’accent sur la protection des océans. Pour cela il a publié une vidéo de sensibilisation sur les réseaux sociaux.

"Les océans représentent 70% de la surface terrestre. Un milieu très fragile que nous devons protéger. Les océans abritent une flore et une faune très sensibles. Cet écosystème complexe, qui est une des bases les plus importantes de la vie humaine, est menacé. On pourrait croire que nous avons conscience de tout cela et que nous protégeons nos océans. Mais les déchets et les eaux usées polluées finissent toujours un jour dans la mer", rappelle Sebastian Vettel.

"Chaque année plus de 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées dans la mer. Cela crée des catastrophes écologiques. Nous devons rapidement changer notre vision des choses. Nous devons travailler tous ensemble pour sauver notre planète et donc l’humanité".

C’est donc pour cela que Sebastian Vettel a décidé de porter un casque "spécial" sur lequel on retrouve des poissons, des dauphins, des algues ou encore des tortues, des éléments pour sensibiliser le public à l’importance de la protection des océans.