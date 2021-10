F1 Turquie : Verstappen très détendu…Hamilton agite le paddock avec son look très fashion…

Le championnat du monde de Formule 1 fait étape en Turquie pour la 16è manche de la saison. À 7 grands-prix du terme, deux petits points séparent les deux prétendants au titre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Après la 100è victoire du champion monde il y a quinze jours du côté de Sotchi, le duel peut donc reprendre. Voici les premiers échos du paddock d’Istanbul ce jeudi.



Les 2 candidats au titre sont apparus assez détendus. Verstappen précisant que même s’il n’était pas champion, cela ne changerait pas sa vie. Hamilton défrayant plutôt la chronique avec ses vêtements assez fashion. Il veut prôner par là plus de tolérance.



Du côté de chez Red Bull et Alpha Tauri, on a opté pour une livrée originale en hommage à Honda en ce week-end qui aurait dû être celui du GP du Japon.



En dehors de cela, le coronavirus n'est jamais bien loin. La preuve : les deux occupants de la Medical Car ont dû être remplacés au pied levé parce que testés positifs au Covid 19.

Premiers essais libres ce vendredi