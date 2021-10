Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté ce dimanche, à Istanbul, le Grand Prix de F1 de Turquie devant Max Verstappen (Red Bull), qui reprend la tête du championnat à Lewis Hamilton (Mercedes).

Sergio Perez (Red Bull) complète le podium devant Charles Leclerc (Ferrari) et Hamilton, cinquième. Verstappen redevient leader avec six points d'avance sur le Britannique après cette 16e manche, sur 22, de la saison.

"Ca fait vraiment du bien, ça faisait plus d’un an que j’attendais une nouvelle victoire. C’est une de mes meilleures courses en Formule 1. Je suis parti en pole position. Hormis une ou deux petites glissades, tout était sous contrôle. La voiture se comportait très bien depuis le début du week-end. C’était difficile de choisir une stratégie durant cette course. Ca s’est bien passé pour moi, je suis très content. Il faut garder beaucoup de concentration dans ce genre de conditions. Si vous quittez un peu la trajectoire, vous pouvez très facilement partir à la faute", a indiqué Bottas, soulagé.

"Le tracé était très piégeux, la course n’a pas été évidente. On ne pouvait pas pousser à fond, il fallait gérer les pneus. Le rythme de Bottas était meilleur que le nôtre je pense. Au vu des conditions, je suis satisfait d’accrocher une deuxième place. Le moment le plus difficile de mon Grand Prix ? Il fallait rester éveillé (rires). Plus sérieusement, c'est la gestion des pneus qu'il fallait constamment tenir à l’oeil. Cette saison est serrée depuis le début. La suite de la bagarre s’annonce haletante. Jusqu’ici, notre saison est très bonne", a lui précisé Verstappen.

Et Perez de conclure : "La course a été intense. Il y a eu notamment cette bagarre avec Hamilton et une autre avec Leclerc durant mon premier relais. On ne savait pas trop quoi faire avec les pneus et les conditions météorologiques, on ne savait pas s’il allait pleuvoir à nouveau. C’est un Grand Prix durant lequel il fallait rester calme, être patient, bien choisir les moments où on attaque tout en gérant les gommes."