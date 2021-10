Lewis Hamilton estime que son écurie Mercedes a commis une erreur lors du Grand Prix de Turquie dimanche, remporté par Valtteri Bottas devant un duo Red Bull : Max Verstappen et Sergio Perez.

Le septuple champion du monde de Formule 1 estime qu'il aurait pu conserver sa troisième place si Mercedes n'avait pas exigé qu'il rentre aux stands, à sept tours de l'arrivée, pour passer un nouveau train de pneus intermédiaires.

"Nous aurions probablement dû en rester là, je vous l'avais dit", a dit Hamilton en colère à la radio de bord, qui a terminé cinquième et a cédé la première place du classement du championnat du monde à Verstappen. "Je ne pense pas que ce fut une décision difficile du tout, mais c'est ainsi. Nous en tirerons les leçons. J'ai écouté parce que nous travaillons en équipe et j'essaie d'aider l'équipe à prendre les meilleures décisions possibles. On avait un faible niveau d'informations sur l'évolution des conditions. Nous avons perdu deux places à cause de l'arrêt au stand, peut-être même plus."

Arrivé en Turquie avec deux unités d'avance sur Verstappen, Hamilton quitte Istanbul avec six points de retard sur le Néerlandais (262,5 contre 256,5).