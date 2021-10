F1 Turquie : Lewis Hamilton domine encore la 2e séance d'essais libres

Lewis Hamilton, déjà auteur du meilleur temps de la matinée, a dominé la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Turquie, 16e des 22 manches du championnat du monde de Formule 1, vendredi après-midi sur le circuit d'Istanbul Park (5,338 km). Au volant de sa Mercedes, en partie dotée d'un nouveau moteur, il a signé le temps de 1:23.804.

Le Britannique, qui a écopé d'une pénalité de 10 places sur la grille de départ dimanche pour ce changement d'unité de puissance, a devancé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari/1:23.970) et son équipier finlandais Valtteri Bottas (1:24:214).

Les deux pilotes Red Bull, le Mexicain Sergio Perez (+0.569) et le Néerlandais Max Verstappen (+0.635), rival de Lewis Hamilton pour le titre mondial, complètent le top 5.

Samedi se tiendront la 3e séance (11h-12h) et les qualifications (14h-15h) de ce GP de Turquie, qui remplace celui du Japon annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Dimanche, le départ de la course sera donné sur le coup de 14h.

Dimanche, le Britannique et le Néerlandais continueront leur féroce lutte pour le titre mondial. Le duel, après des accidents à Silverstone et Monza, s'annonce bouillant jusqu'à l'épilogue de la saison. Hamilton, fort de sa 100e victoire en F1 à Sotchi, est actuellement en tête avec 246,5 points, soit deux toutes petites longueurs de plus que Verstappen (244,5).

Ce GP de Turquie constitue un fabuleux souvenir pour Hamilton car c'est sur les rives asiatiques du Bosphore qu'il a décroché en 2020 son septième sacre mondial, égalant Michael Schumacher.