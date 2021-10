F1 Turquie : Hamilton questionne la stratégie pneus de Mercedes…

Il reste donc 6 GP et il n’y a que 6 petits points d’écart entre les 2 candidats au titre.



À 2 longueurs d’Hamilton en arrivant à Istanbul, Verstappen repart avec 6 points d’avance. C’est moins serré au championnat Constructeurs où Mercedes semble avoir fait le trou.



Surtout grâce à Bottas ce week-end, qui a rendu une copie quasi parfaite.

Malgré leur double podium, Red Bull pointe désormais à 36 points de Mercedes. Ça devient beaucoup.



Mercedes qui depuis l’Italie semble avoir pris l’ascendant sur l’écurie de Christian Horner. À moins que cela soit dû aux spécificités des circuits visités.



La grande question au terme de ce GP de Turquie disputé dans un léger crachin persistant, c’était de savoir si Hamilton avait ou non bien géré la stratégie pneumatiques.

Parti 11ième suite à sa pénalité moteur, il a vu sa remontée se compliquer avec les obstacles Tsunoda puis Perez…deux pilotes Honda.



Mais surtout, a-t-il bien fait d’ignorer (comme il le fit aussi en Russie) dans un premier temps les recommandations de son team qui lui enjoignait de repasser par les stands pour chausser de nouveaux intermédiaires, plus rapides de 2 à 2 secondes 5 mais nécessitant quelques tours de mise à température.



Sans doute le meilleur moment pour faire ce pitstop était lors de ce premier appel de Peter Bonnington son ingénieur course, à 20 tours de la fin.



Une fois resté en piste, le champion du monde s’est retrouvé 3ieme.



La situation alors était la suivante : rester en piste jusqu’au bout en espérant éventuellement pouvoir passer en slicks, rester en intermédiaires devenus slicks et au bout de leur vie avec un risque soudain de perte de température et un gros déficit en secondes au tour, sans écarter non plus la menace d’une explosion du pneumatique avec un abandon à la clé.



À un moment, Mercedes (sur base de leurs outils de simulation) a ordonné à son pilote de rentrer, à 8 tours de l’arrivée, sacrifiant une hypothétique 3ieme place pour sécuriser la 5ième et se mettre à l’abri de Gasly et Norris.



Mario Isola le Patron de chez Pirelli ne pense pas qu’Hamilton aurait pu aller jusqu’au bout avec ses gommes.



Entre la 3ieme et la 5ieme place, il y a 5 points d’écart. Ce n’est pas rien mais à ce stade de la compétition, il faut surtout éviter le zéro pointé et l’abandon.

En Russie, Verstappen s’est élancé dernier avec ses pénalités moteur et a terminé 2ième derrière Hamilton, perdant 7 points.



En Turquie, Hamilton est parti 11ième avec sa pénalité moteur et a fini 5ième, perdant 8 points.



Les 2 ont bien géré leur handicap qui aurait pu laisser bien plus de traces.



Au bout du compte, on note un 4ième changement de leader en 6 GP.



C’est incroyablement serré et tout peut à tout moment basculer dans un camp ou dans un autre. C’est passionnant.



Dans quelques années on se rendra compte de la chance que l’on a eue de vivre un tel championnat entre 2 pilotes exceptionnels.



Prochain épisode aux États-Unis dans 15 jours.