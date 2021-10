F1 Turquie : Hamilton pénalisé d’au moins dix places au départ du GP ce dimanche

Hamilton, "Mon duel avec Verstappen ? C’est à ça que la F1 doit ressembler" - 23/09/2021 Il y a quinze jours à Monza, le face à face Hamilton-Verstappen a franchi un nouveau cap avec l’accrochage qui a mis les deux pilotes hors course. Le duel passionne le paddock et galvanise Max et Lewis. Au fil des grands-prix, les deux prétendants au titre comprennent un peu mieux jusqu’où leur rival est prêt à aller pour décrocher la couronne mondiale 2021. Pour l'heure, avantage au pilote Red Bull qui possède 5 points d'avance sur le champion du monde britannique.