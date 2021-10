Ce dimanche, en Formule 1, nouvel épisode dans le duel entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull). Le seizième rendez-vous de la saison se déroule en Turquie sur l’Otodrom Istanbul Park.

Parti en pole position, Valtteri Bottas (Mercedes) s’est imposé. Un temps inquiété par Charles Leclerc (Ferrari), le pilote finlandais a débordé le Monégasque, contraint ensuite de passer par son stand. Régulier et discret, Verstappen a accroché la deuxième position… devant son équipier Sergio Perez (Red Bull), opposé dans un somptueux duel avec Hamilton en milieu de course. Leclerc a pris la quatrième place, Hamilton la cinquième. Il était parti de la 11e position à cause d’une pénalité liée à un changement de moteur.

Au championnat, Verstappen reprend la tête (262,5 unités contre 256,5) tandis qu’il reste six courses au programme de la saison. Dans deux semaines, le peloton de la F1 se déplacera aux USA.