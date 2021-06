Initialement prévu ce week-end sur le circuit d'Istanbul Park, le Grand Prix de Turquie 2021 a cédé sa place au calendrier. Replongeons-nous tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, dans l'édition 2009, l'année de Jenson Button.

7 juin 2009, Grand Prix de Turquie, septième manche de la saison de Formule 1. Surprise sur la grille de départ : Sebastian Vettel (Red Bull) a soufflé la pole position à Jenson Button (Brawn), le grand monsieur de ce début de championnat. Le Britannique est deuxième à l’extinction des feux.

Son équipier Rubens Barrichello est troisième, mais loupe complètement son envol. Scotché sur la grille, installant une petite pagaille, le Brésilien perd beaucoup de places, ruinant déjà sa course. Un peu comme Fernando Alonso (Renault). L’Espagnol se montre offensif dans le peloton, mais touche un autre bolide, le forçant à repasser par la case ‘pitlane’.

►►► À lire aussi : Turquie 2010 : Vettel harponne Webber, Hamilton pousse Button... Bagarre d'équipiers !

L’auteur de la pole position a toujours gagné sur le tracé d’Istanbul Park. Le poleman Vettel, pressé par Button, part toutefois à la faute et cède son fauteuil de leader à son concurrent direct. Barrichello, de son côté, tente de remonter après sa boulette en début de course. Le Brésilien s’accroche avec le Finlandais Heikki Kovalainen (McLaren) et ensuite avec Adrian Sutil (Force India). C’est l’abandon pour Rubinho.

En tête, Button prend la poudre d’escampette. Red Bull tente une stratégie décalée pour contrer le leader, Vettel rentre au stand assez rapidement dans cette épreuve. La tentative est infructueuse, il perd même son duel face à son équipier australien Mark Webber.

Le champion en titre, Lewis Hamilton (McLaren), est lui coincé à l’arrière du peloton. Le classement final est figé et ne connaitra plus de grands changements. Button s’impose devant Webber et Vettel, la sixième victoire en sept courses pour le Britannique.