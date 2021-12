F1 – Toto Wolff : "Hamilton et Verstappen méritent de remporter le championnat, que le meilleur gagne !"

F1 - Toto Wolff : "Hamilton et Verstappen méritent tous les deux de remporter le championnat, que... Il y a quelques semaines Lewis Hamilton se battait en tant qu'un "outsider" pour le championnat du monde de Formule 1, deuxième derrière Max Verstappen. Au moment d'aborder le tout dernier GP de la saison, les deux hommes sont désormais à égalité de points au championnat du monde! Mercedes est en bonne position pour remporter le championnat constructeurs, mais mathématiquement, tout est encore possible pour RedBull. Le suspens est donc à son comble à Abu Dhabi. Toto Wolff, patron de l'écurie Mercedes au micro de Gaetan Vigneron notamment, profite de cette situation quelque peu inattendue : "Je crois qu'on se sent privilégié d'être dans une situation comme celle-ci. On n'aurait pas cru il y a trois courses qu'on pourrait se battre pour le championnat. C'est exactement pour ce genre de moments qu'on est dans le sport, on est excité de façon positive." Craint-il un accrochage entre les deux pilotes? "Sincèrement, je pense qu'aucun pilote n'a envie de connaître une fin de championnat avec un accrochage." Mercedes a l'occasion de décrocher son huitième titre constructeurs : "Ce serait très bien mais je ne veux pas être trop exigeant ici, mais ça serait quand même décevant si on ne gagnait qu'un championnat. On a une chance de gagner les deux. J'espère qu'à la fin on n'aura pas l'impression que j'en demandais trop. Ce serait mieux un que aucun mais les deux ce serait bien." Hamilton et Verstappen méritent tous deux d'être champion cette saison, mais qu'est ce qui les différencie? "Les deux pilotes ont un caractère très différent, et aussi une conduite bien différente. Ils méritent tous les deux de gagner ce championnat, ils ont été exceptionnels cette année, dans des voitures différentes, et des caractères différents. Que le meilleur gagne!"